Palermo, boss e gregari nel regno dei Fontana: 67 richieste di pena

Il processo contro i clan dei rioni Arenella e Acquasanta I NOMI

PALERMO – Sessantasette richieste di condanna nei confronti di altrettanti imputati al processo nato dall’inchiesta “Mani in pasta” contro i clan dei rioni Arenella e Acquasanta.

L’udienza preliminare si sta svolgendo davanti al giudice per l’udienza preliminare Simone Alecci

Il maxiblitz dei finanzieri del Nucleo speciale di polizia valutaria nel 2020 portò in carcere, tra gli altri, l’intero nucleo familiare dei Fontana. I fratelli Angelo, Giovanni e Gaetano Fontana, la sorella Rita e la madre Angela Teresi. Con le richieste di pena la Procura conferma di credere al neo pentito Giovanni Ferrante e non al cugino Gaetano Fontana. Fra i due c’è stato un duro confronto. Sono volati insulti. E sono emersi una serie di fatti inediti. La pena più alta, 24 anni, è stata chiesta per Sergio Napolitano, considerato il reggente del mandamento di Resuttana che comprende le due famiglie mafiose.

Ecco le richieste di pena avanzate dal pubblico ministero Dario Scaletta, già scontate di un terzo della pena come previsto dal rito abbreviato: Pietro Abbagnato 12 anni, Cristian Ammirata 3 anni, Lorenzo Badalamenti 3 anni e 4 mesi, Salvatore Badalamenti 3 anni e 4 mesi, Fabrizio Basile 16 anni, Tommaso Bassi 3 anni e 4 mesi, Giulio Biondo 20 anni, Antonino Bonura 3 anni e 4 mesi, Stefano Calafiore 2 anni, Filippo Canfarotta 3 anni e 8 mesi, Fabio Chiarello 6 anni 8 mesi, Andrea Ciampallari 10 anni, Salvatore Ciampallari 11 anni, Salvatore Ciancio 12 anni, Letizia Cinà 6 anni, Riccardo Colombo 2 anni, Giuseppe Corona 4 anni, Paolo Attilio Remo Cotini 5 anni, Giampiero D’astolfi 12 anni, Danilo D’Ignoti 8 anni e 4 mesi, Lorenzo Di Salvo 5 anni e 4 mesi, Leonardo Disato 4 anni, Antonino Di Vincenzo 3 anni e 4 mesi, Giovanni Di Vincenzo 12 anni, Charles Francesco Fabio 2 anni e due mesi, Fabio Laura 2 anni 8 mesi, Francesco Ferrante 12 anni, Francesco Pio Ferrante 11 anni, Giovanni Ferrante 8 anni (con la riduzione prevista per chi collabora con la giustizia), Ignazio Ferrante 2 anni, Michele Ferrante 15 anni, Angelo Fontana 20 anni, Gaetano Fontana 20 anni, Giovanni Fontana 20 anni, Rita Fontana 13 anni e 4 mesi, Giuseppe Gambino 14 anni, Nunzio Gambino 13 anni e 4 mesi, Giovanni Giannusa 3 anni e 4 mesi, Salvatore Giglio 8 anni, Roberto Giuffrida 14 anni, Ivan Gulotta 12 anni, Roberto Giuffrida 14 anni, Filippo Lo Bianco 3 anni e 4 mesi, Giovanni Mamone 14 anni, Davide Matassa 3 anni e 4 mesi, Sergio Napolitano 24 anni, Domenico Onorato 16 anni, Santo Pace 16 anni, Gianluca Panno 4 anni, Domenico Passarello 20 anni, Emilia Passarello 4 anni, Pierfulvio Pecoraro 2 anni, Gaetano Pensavecchia 3 anni e 4 mesi Luigi Pensavecchia 3 anni e 4 mesi, Raffaele Pensavecchia 3 anni e 4 mesi, Gaetano Pilo 2 anni e 4 mesi Domenico Pitti 3 anni e 4 mesi, Vittorio Pontieri 2 anni, Michela Radogna 2 anni 8 mesi, Massimiliano Regge 2 anni, Carmelo Rubino 2 anni, Rosolino Ruvolo 3 anni e 4 mesi, Daniele Santoianni 2 anni, Monica Schillaci 2 anni, Liborio Sciacca 16 anni, Giuseppe Spallina 3 anni e 4 mesi, Angela Teresi 13 anni e 4 mesi.