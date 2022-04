Registratore a scuola svelò i maltrattamenti: condannata

Protagonista un'assistente. Il proprietario era parte civile

PALERMO – Un’assistente scolastica condannata e una assolta. Il giudice per l’udienza preliminare Fabio Pilato ha condannato a due anni, pena sospesa, Giuseppa Montalto. Avrebbe maltrattato i bambini che frequentavano la scuola Petrarca in via Giusti, a Palermo.

“Non ha commesso il fatto”, invece, Maria Teresa Vitrano, difesa dall’avvocato Antonio Gattuso.

Riconosciuta una provvisionale immediatamente esecutiva ai genitori dei bimbi e a Luciano Anello, titolare della società Alba che gestiva la scuola e che si era costituto parte civile con l’assistenza dell’avvocato Enrico Sanseverino.

Con il rito ordinario sono imputate in un altro processo l’ex maestra Anna Parisi e l’assistente, Melania Caruso. Fu Anello nel 2016 a raccogliere il racconto dei genitori e a presentare una denuncia. I dipendenti furono licenziati.

“Ti svito la testa, ti spacco la faccia, sei cosa di stare nella giungla”, urlava una maestra per rimproverare i bimbi di età compresa fra 3 ed 6 anni. Parole rimaste impresse in un registratore piazzato di nascosto dai genitori nel cestino della merenda.