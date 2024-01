Palermo, manifestazione a piazza Croci per il cane Aron VIDEO

Numerose le persone presenti

PALERMO – Manifestazione a piazza Croci, a Palermo, per difendere i diritti degli animali, soprattutto dopo la morte del piccolo Aron, il cane legato ad un palo e bruciato vivo, che ha perso la vita qualche ora fa a causa delle ustioni riportate. Ad organizzare la manifestazione è l’animalista Enrico Rizzi, che ha chiamato a raccolta tantissima gente.

Quanto accaduto ad Aron ha richiamato l’attenzione da tutta Italia e in molti si chiedono come si possibile fare del male in maniera così crudele ad un animale.

Intanto il padrone di Aron è finito sotto inchiesta per maltrattamento di animale. La Procura di Palermo, guidata da Maurizio de Lucia, ha iscritto l’uomo nel registro notizie di reato.

Gli animalisti: “In tanti hanno segnalato il cane legato al palo”

“In tanti hanno chiamato – dicono gli animalisti – il numero di emergenza per segnalare la sera prima che l’animale era legato sotto la pioggia. Oltre al 112 sono stati chiamati gli agenti della polizia municipale e tutti hanno detto che non era loro competenza intervenire. Per questo presenteremo una denuncia in procura per accertare chi ha risposto lo scorso 8 gennaio al numero di emergenza e agli agenti di polizia municipale e non è intervenuto. Per loro chiederemo alla procura di indagare”.

“Vogliamo sapere – aggiungono – chi è stato il funzionario dell’Asp di Palermo che ha consentito il passaggio di proprietà del povero Aron, fatto il 5 gennaio, quattro giorni prima che è stato dato alle fiamme al povero Pitbull. Chiediamo di sapere come sia stato possibile registrare il passaggio di proprietà”.

La condanna del gesto è arrivata anche dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla: “Non ci sono parole per descrivere un gesto totalmente folle provocato da una singola persona, se non esprimere la piena condanna e l’assoluta intollerabilità verso qualsiasi maltrattamento nei confronti di un animale“. Il primo cittadino ha anche annunciato che il Comune “è pronto a costituirsi parte civile in questa drammatica vicenda“.

Un’altra manifestazione è in programma per domani, domenica 14 alle ore 17. Ad organizzarla è la Lav, l’associazione che ha preso in cura in questi giorni Aron, che chiamerà a raccolta i cittadini davanti la clinica Zarcone in via Catania 66. È proprio lì, che in questi giorni, i veterinari hanno tentato di curare il cane.