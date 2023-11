Palermo, notte di pioggia: strade allagate e disagi al traffico VIDEO

Super lavoro per i vigili del fuoco

PALERMO – Notte di pioggia e di allagamenti nel Palermitano. dopo settimane senza precipitazioni. In alcune zone nel capoluogo e in provincia le strade si sono trasformate in torrenti, costringendo i vigili del fuoco a intervenire per liberare gli automobilisti bloccati nelle auto in via Ugo La Malfa, via Re Ruggero e, soprattutto, nelle borgate di Mondello e Partanna, in via Galatea e viale delle Olimpo.

Sempre nel capoluogo siciliano, auto bloccate anche in via Ernesto Basile, in piazza Indipendenza e via Imera. I pompieri sono stati impegnati anche per diversi interventi di distacco d’intonaco e infiltrazioni d’acqua nelle abitazioni. Il sottopasso di via Belgio si è allagato e l’app dell’Amap ha registrato il problema attraverso i sensori installati proprio per segnalare la presenza di acqua alta. Il transito dei mezzi è stato così bloccato.

La pioggia ha causato disagi anche in centro: in via Beati Paoli, nella zona Capo, i residenti hanno segnalato allagamenti. Stessa cosa si è verificata in via Perpignano all’altezza di piazza Principe di Camporeale, dove i tombini sono esplosi.

Per la giornata di oggi, viste le condizioni meteo avverse, la protezione civile ha diramato l’allerta meteo arancione per le province di Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, gialla, invece, per Agrigento e Trapani.