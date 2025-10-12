L’omicidio di Paolo Taormina: questa sera fiaccolata di protesta

Appuntamento alle ore 21 davanti al teatro Politeama. Marcia anche di sindacati e Acli

PALERMO – Stasera alle 21 fiaccolata a Palermo dopo l’omicidio della scorsa notte di Paolo Taormina. L’appuntamento è davanti al teatro Politeama per poi raggiungere in corteo il teatro Massimo e il locale O Scruscio dove è avvenuto il delitto.

“Prenderemo posizione contro il fatto che le nostre strade – dicono gli organizzatori – non hanno più deterrenza fisica, non ci sono più controlli e sicurezza nelle strade. Chiediamo sicurezza“.

“Marcia silenziosa dei sindacati”

“Una marcia silenziosa per fare rumore”. Scenderanno in piazza domani con questo slogan Cgil, Cisl, Uil e Acli Palermo dopo “l’ennesima morte di un giovane avvenuta nella movida”, per dire “basta alla violenza cittadina e al degrado sociale che sta soffocando la città ormai allo sbando”. La marcia partirà alle 20:30 da piazza Verdi per giungere davanti laa Prefettura in via Cavour.

“Facciamo appello ai cittadini onesti, che amano la propria città e che sperano in un futuro diverso per i nostri giovani, affinché partecipino – affermano i segretari generali Cgil e Cisl Palermo Mario Ridulfo e Federica Badami con il segretario regionale Uil Sicilia e Area Vasta Ignazio Baudo e il presidente Acli Palermo Francesco Todaro – perché è giunto il momento di reagire concretamente e insieme. Servono azioni immediate per l’ordine pubblico, il disagio e le fragilità sociali, per la sicurezza dei cittadini, prevenzione e controllo.

Regna il caos che si insinua nelle assenze come quella delle istituzioni, dei punti di riferimento, della coscienza civile e del rispetto per la vita”.