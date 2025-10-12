Giovane ucciso a Palermo, fermato un sospettato FOTO VIDEO

Avrebbe confessato il delitto e spiegato cosa sarebbe accaduto

PALERMO – Sarebbe stato fermato un sospettato per l’omicidio di Paolo Taormina. Sarebbe un giovane dello Zen, Gaetano Maranzano. Non ci sono ancora punti fermi nella ricostruzione della folle notte di Palermo.

Maranzano 28 anni, avrebbe confessato il delitto e spiegato cosa sarebbe accaduto. Nel corso di una rissa avrebbe riconosciuto Taormina perché in passato aveva importunato la sua fidanzata. Ed è per questo che avrebbe perso il controllo uccidendolo.

Una rissa, una lite o forse qualcosa di diverso ed ancora più inquietante. La certezza drammatica è la morte di un giovane di 21 anni, Paolo Taormina.

I carabinieri del nucleo investigativo e del Reparto operativo del Comando provinciale di Palermo hanno recuperato le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno filmato la scena.

Il locale, di proprietà dei genitori della vittima, era pieno di giovani. Ad un certo succede qualcosa ai tavolini del pub “o Scruscio” che si trova in piazza Spinuzza, ad una cinquantina di metri dal Teatro Massimo.

Si vedrebbe qualcuno che fa un movimento con il braccio. Impugna una pistola, un coltello o un altro oggetto? Di sicuro colpisce in faccia il povero Taormina con violenza e da distanza ravvicinatissima. Gli effetti sulla testa sono evidenti.

I sospetti si sono concentrati su un giovane dello Zen con precedenti penali per rissa e droga.