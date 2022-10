Palermo, operai sostituiscono il ficus caduto davanti il Teatro Massimo

Lo scorso 6 settembre si verificò il crollo

PALERMO – Lo scorso 6 settembre davanti il Teatro Massimo di Palermo è crollato un grande ficus che, fortunatamente, non ha causato danni a persone e/o cose. L’Amministrazione in poco tempo, con le proprie maestranze, si è messa all’opera e sta lavorando per la sostituzione del ficus.