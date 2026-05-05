Palermo, Patrizia Monterosso sovrintendente della Fondazione Sant’Elia

Le parole del presidente della Fondazione Eduardo De Filippis

PALERMO – Patrizia Monterosso, ex direttrice della fondazione Federico II e tra le fondatrici della fondazione Riv, di cui è presidente, specializzata nel campo dell’arte contemporanea, è stata nominata sovrintendente della fondazione Sant’Elia di Palermo, che ha sede nello storico edificio di via Maqueda e che gestisce anche il Loggiato San Bartolomeo.

Patrizia Monterosso sovrintendente

Il presidente della fondazione Eduardo De Filippis dice: “Adesso attendiamo solo la formalizzazione burocratica della nomina di Monterosso, ma siamo molto felici che lei possa entrare a fare parte di questa squadra”.

La fondazione Sant’Elia è una il polo culturale della città metropolitana, in passato si è già occupata di diverse mostre internazionali: da quella su Andy Warhol a quella su David Bowie, su Croce Taravella e sui Florio.

“Il loggiato san Bartolomeo è attualmente chiuso, ma contiamo di riaprirlo a luglio – aggiunge De Filippis – L’idea è quella di ripristinare entrambi gli spazi, sia palazzo Sant’Elia che il loggiato San Bartolomeo, per farli diventare luoghi di cultura, spazi espositivi per mostre e luoghi deputati alla convegnistica di alto livello, internazionale, per rilanciare la fondazione”.