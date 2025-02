Palermo-Pohjanpalo, che accoglienza! Al “Barbera” in 500 – VIDEO

"Sono molto felice di essere qui", ha detto l'attaccante finlandese

Circa 500 tifosi del Palermo hanno accolto Joel Pohjanpalo nel capoluogo siciliano. L’incontro, organizzato dal club di viale del Fante, ha portato tantissimi sostenitori rosanero nell’impianto sportivo di viale del Fante. Un’accoglienza che non si vedeva da tempo in città per l’arrivo di un nuovo calciatore.

A partire dalle ore 18.00, Pohjanpalo ha dato il suo primo saluto ai tifosi palermitani che si erano radunati nel piazzale dello stadio. “Grazie a tutti per questo arrivo! È una grande emozione per me, sono molto felice di essere qui. E una cosa…forza Palermo!“, ha detto il centravanti finlandese arrivato dal Venezia.

Un contratto pluriennale e un ingaggio da oltre un milione di euro per lui nella sua nuova esperienza con il Palermo. Ma anche tantissimo affetto e il calore della sua nuova gente: la città ha mostrato a Pohjanpalo l’entusiasmo della piazza del capoluogo siciliano. Adesso la risposta dovrà arrivare sul campo, i supporter rosa si aspettano tanti gol da lui. In alto il video dell’incontro al “Barbera” con i tifosi.