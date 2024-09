Palermo, ragazza in coma dopo una festa in una casa di via Candelai

Una 18enne in gravi condizioni al Civico dopo aver bevuto un cocktail

PALERMO – Una ragazza di 18 anni è in coma all’ospedale Civico di Palermo. Ha bevuto un cocktail con dentro una sostanza durante una festa. Probabilmente si tratta di una droga. Di che tipo è ancora da stabilire. Solo gli esami tossicologici daranno le risposte necessarie.

La vicenda è avvenuta nella notte fra sabato e domenica in un appartamento in via Candelai dove era in corso una festa privata. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze. A cominciare da quelle del fidanzato che si trovava con la diciottenne.

È stato lui ad accorgersi che la ragazza iniziava a perdere conoscenza mentre ancora teneva il bicchiere in mano. Poi è svenuta. Hanno chiamato il 118. Quindi il trasferimento d’urgenza e il ricovero nel reparto di Rianimazione. La casa che si trova nel centro storico è stata sequestrata.