 Palermo, raid al ristorante: "Sono impuniti. Così fa male" VIDEO
Raid al ristorante: “È il quarto, sanno di essere impuniti. Così fa male” VIDEO

La scoperta al momento di riaprire
PALERMO
di
PALERMO – “L’ennesima denuncia di furto senza nessun risultato utile ed è una cosa che fa male. Siamo davanti a persone che agiscono sapendo di restare impuniti. In pochi mesi”, dice Saverio Borgia.

Parole che fanno emergere sconforto e amarezza. La scoperta ieri mattina quando Borgia è arrivato nel suo locale, il ristorante Molo Sant’Erasmo, a Palermo. Serviranno un migliaio di euro per rimettere a posto la vetrata.

“Tra quello del Molo Sant’Erasmo e altri due locali che gestiamo abbiamo subito quattro furti”, aggiunge Borgia che ha consegnato alla polizia il video delle telecamere di sorveglianza.

“Non c’è da costituire zone rosse o vietare l’ingresso nei locali a soggetti con barba e collane. Serve la sicurezza di base, cosa che in questa città manca”, aggiunge il titolare riferendosi all’iniziativa di un altro ristoratore, lo chef Natale Giunta, che sta facendo parecchio discutere. 

