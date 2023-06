Palermo, riaperto il varco laterale del Ponte Corleone FOTO

Sbloccato l'accesso in direzione Catania

“E’ stato riaperto questa mattina l’accesso sul ponte Corleone dalla laterale di viale Regione Siciliana in direzione Catania, all’altezza dell’ex Baby Luna”, ad annunciarlo è Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo a Sala delle Lapidi.

Per il consigliere comunale si tratta di “un risultato ottenuto grazie anche all’impegno dell’assessore Totò Orlando e che è un altro passo in avanti verso un graduale ritorno alla normalità. I lavori di messa in sicurezza del ponte procedono spediti e ci auguriamo che le restrizioni diventino presto un ricordo, nel frattempo la riapertura della bretella lato monte, che si aggiunge a quella lato mare, consentirà di alleggerire il traffico e rendere più fluida la circolazione”.

“Ringraziamo l’amministrazione Lagalla per aver mantenuto alta l’attenzione su un intervento così strategico per la città e, in particolare, per chi vive nella zona – dice il consigliere della Terza Circoscrizione Ivan Amorello -. Da anni i cittadini subiscono pesanti disagi e meritano di veder completata l’opera nel più breve tempo possibile”.