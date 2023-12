Palermo, riapre il ponte Corleone in direzione Catania – Video

Conclusi i lavori dopo un anno di disagi per gli automobilisti

PALERMO – Dopo più di un anno di disagi, finalmente ci siamo. I lavori sono ultimati e la carreggiata del ponte Corleone di Palermo, in direzione Catania, è stata riaperta oggi. Buone notizie per i palermitani che quotidianamente attraversano quel tratto di strada per uscire dalla città e imboccare l’autostrada. Le lunghe code si trasformeranno ben presto in lontani e brutti ricordi.

La carreggiata appena riaperta del ponte Corleone

A dare notizia della riapertura, sono stati il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore ai Lavori pubblici Totò Orlando, durante la presentazione dei lavori per lo svincolo di Brancaccio del Forum. Gli stessi, si sono recati stamattina sul posto, accompagnati dagli operatori dell’Anas e dal capogruppo di “Lavoriamo per Palermo”, Dario Chinnici.

Chinnici: “Commissariamento carta vincente, ora il raddoppio”

“La riapertura della corsia direzione Catania del ponte Corleone è un’ottima notizia, ma è soprattutto l’esito di scelte politiche e amministrative ponderate e lungimiranti”, dice Dario Chinnici. “Il commissariamento dell’opera e la nomina di Matteo Castiglioni, fortemente voluti da Davide Faraone, da Totò Orlando e dal nostro gruppo politico ha consentito di sbloccare un intervento che era finito nelle sabbie mobili. Adesso la circolazione potrà riprendere in modo regolare. L’amministrazione comunale è impegnata nel raggiungimento del prossimo obiettivo che è il raddoppio del ponte. Il cantiere è stato attivo tutti i giorni, anche per le feste e persino di notte, a dimostrazione di come anche a Palermo, se c’è la volontà, i lavori possono essere conclusi nei tempi previsti: una prova di buon governo di cui andiamo orgogliosi – conclude il capogruppo – e che finalmente ricollega la Sicilia occidentale con quella orientale”.