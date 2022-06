Lagalla nuovo sindaco di Palermo, testa a testa tra Pd e Fi: i dati

Gli aggiornamenti sullo spoglio nel capoluogo siciliano quando sono 525 le sezioni scrutinate

PALERMO – Alle 14.00 sono iniziate le operazioni di spoglio che nelle prossime ore porteranno a scoprire il nome del prossimo sindaco di Palermo. Lagalla è fin da subito dato avanti prima negli exit pool e poi nelle proiezioni. Alle 18 circa l’ex assessore regionale alla formazione professionale annuncia: “Gli elettori hanno deciso di sostenere le liste di centrodestra assegnandomi il ruolo di sindaco della città”. Inizia così il suo discorso della vittoria.

LA DIRETTA

06.16 – Le sezioni scrutinate sono 528. Il primo partito ad entrare a sala delle Lapidi rimane Forza Italia con l’11,62 per cento e 18867 voti. Fi è tallonata dal Pd con 18.466 voti e l’11,37. Dietro Fratelli d’Italia con il 10,15%, “Lavoriamo per Palermo” con il 9,21% e Azione/+Europa con l’8,1%. Sopra la soglia che porterà in Consiglio ancora: M5s (6,54%), Progetto per Palermo (6,06%), Nuova Dc (5,67%) e Prima L’Italia (5,21). Sono fuori Alleanza per Palermo (4,41%) e Sinistra civica ecologista (4,1%).

06.09 – Quando sono 525 le sezioni scrutinate su 600 a Roberto Lagalla (centrodestra) risultano 86.053 voti pari al 48,3%, Sono 51.696 i voti a sindaco ottenuti da Franco Miceli (centrosinistra): il 29,06% e 25.346 pari al 14,23% i voti di Fabrizio Ferrandelli (+Europa/Azione). Seguono Rita Barbera (7.583 voti – 4,26%), Francesca Donato (5.609 voti – 3,15%) e Ciro Lomonte (1.882 voti – 1,06%).

00.47 – Con 292 sezioni scrutinate Forza Italia rimane stabile il primo partito della competizione elettorale con l’11,91%. Il Partito democratico raggiunge soglia 10,95%. Seguono Fdi (10,49%) e Lavoriamo per Palermo (9,09%). E ancora: Azione +Europa (8%) e M5s (6,5%). Ex aequo fra Progetto Palermo e Nuova Dc che si assestano al 5,89%. Infine Prima l’Italia con il 5,31%.

00.37 – Sono state scrutinate 289 sezioni su 600, quasi la metà, Roberto Lagalla è al 49,07%, Franco Miceli al 28,6% e Fabrizio Ferrandelli al 13,89%. Rita Barbera raggiunge quota 4,11 per cento, Francesca Donato il 3,21% e Ciro Lomonte l’1,04%.

23.42 – Quando sono state scrutinate 218 sezioni su 600 il candidato sindaco del centrodestra a Palermo, Roberto Lagalla, è al 49,07%. Dopo di lui, il candidato del centrosinistra Franco Miceli al 28,73%. Fabrizio Ferrandelli, appoggiato da +Europa e Azione, è al 13,84%. Giuseppa Barbera è al 4,06%, Francesca Donato al 3,27% e Ciro Lomonte all’1,04%.

23.25 – Con il 12,09% Forza Italia è la prima lista seguita dal Pd con l’11,01% e dal Fdi con 10,43%. Seguono “Lavoriamo per Palermo” (9,17%), Azione +Europa (7,95%), M5s (6,89%), “Progetto Palermo” (5,97%), Nuova Dc (5,9%), Prima l’Italia (5,14%).

23.19 – Con 205 sezioni scrutinate su 600 Roberto Lagalla ha il 49,08% delle preferenze (32822 voti), Franco Miceli il 28,67 % (19.176 voti) e Fabrizio Ferrandelli il 13,89% (9288 voti). Seguono Rita Barbera (4,07% e 2722 voti), Francesca Donato (3,24% e 2170 voti) e Ciro Lomonte (702 voti pari all’1,05%).

23.03 – Il voto disgiunto, cioè la possibilità di votare per una lista e per il candidato sindaco di un altro schieramento, penalizza Roberto Lagalla, vincitore delle amministrative a Palermo. Il neo sindaco prende 7 punti in meno rispetto al risultato delle liste di centrodestra che lo sostengono, che sono intorno al 55%. Buona parte di questi voti vanno a Fabrizio Ferrandelli, che naviga intorno al 15%: 5 punti in più delle quattro liste che lo appoggiano; gli altri due punti se li dividono Franco Miceli (28% contro 27 della coalizione) e Rita Barbera (4% contro 3%)..

22.19 – Con 138 sezioni scrutinate, Forza Italia è il primo partito con il 12,49% di preferenze seguito dal partito democratico con 10,96% di elettori. Al terzo posto Fratelli d’Italia con il 10,29% seguita dalla lista “Lavoriamo per Palermo con il 9,24%, Azione + Europa (8,01%), M5s (7,08). Chiudono la lista di chi supera la soglia di sbarramento: Democrazia Cristiana (5,99%), Progetto Palermo (5,4) e Prima l’Italia (5,16%).

22.11 – Sono 136 su 600 le sezioni scrutinate e si confermano le percentuali che vedono Roberto Lagalla eletto sindaco di Palermo con il 48,77% preferenze (equivalenti al momento a 20481 voti). Secondo entra in Consiglio come miglior perdente Frano Miceli Con il 28,54% e 11.988 preferenze. Segue Ferrandelli con 5886 preferenze pari al 14,01 per cento dei voti, Rita Barbera (4,09% e 117 preferenze), Francesca Donato (1463 voti pari al 3,48%) e Ciro Lomonte (464 voti e 1,1% di preferenze sul totale).

20.24 – Quando sono state scrutinate 68 sezioni su 600 a Palermo il candidato sindaco del centrodestra Roberto Lagalla è al 48,47% dei voti. Lo seguono il candidato del centrosinistra Franco Miceli col 28,62% e quello di Azione e + Europa Fabrizio Ferrandelli col 14,22%. Giuseppa Barbera è al 3,77%, Ciro Lomonte all’1,15%, Francesca Donato al 3,77%.

20.00 – Lagalla sente Berlusconi: “È compiaciuto per la vittoria al primo turno. Ci vedremo”.

19.54 – Con 51 sezioni scrutinate il dato consegna un lega in bilico con il 5,01 per cento. Guida la classifica delle liste Forza Italia con l’11,88 per cento seguita dal Pd con il 10,47 per cento dei voti. Fratelli d’Italia ha il 10,32 per cento dei voti di lista. Dopo viene la lista civica Lavoriamo per Palermo (9,34%,), Azione +Europa (8,37%) e la lista del Movimento 5 stelle (7,89%). Seguono Nuova Democrazia cristiana (6,06%) e Progetto per Palermo (5,97%).

19.42 – Con 50 sezioni scrutinate su 6000 Roberto Lagalla si assesta al 18,98 per cento delle preferenze con 6543 voti. Dopo di lui Franco Miclei con il 28,9 per cento equivalente a 3891 voti. Terzo stabile dal punto di vista percentuale Fabrizio Ferrandelli con 1900 voti pari al 14,22 per cento. Seguono Rita barbera (3,64% e 486 voti) , Francesca Donato (3,27% e 437 voti) e Ciro Lomonte (0,98% e 131 voti).

19.00 – “Premetto che quello che è accaduto ieri ai seggi è ingiustificabile, ma per me la campagna elettorale è finita ieri alle 23. Il risultato elettorale è inequivocabile. E lo voglio dire chiaramente, senza polemiche: Roberto Lagalla è legittimamente il nuovo Sindaco di Palermo. L’ho sentito, mi sono congratulato e gli ho ribadito che, pur nei ruoli che istituzionalmente siamo chiamati a coprire, lui da Sindaco e io da Oppositore, dobbiamo lavorare nell’interesse della città. Lagalla mi ha simpaticamente ricordato che devo consegnargli lo stradario, di cui adesso ha davvero bisogno per girare la città. A lui, adesso, l’onere e l’onore di rappresentare la nostra città. Gli chiedo di coinvolgere l’opposizione nei processi decisionali e gli annuncio che la nostra opposizione non farà sconti, ma non faremo barricate pregiudiziali”. Lo ha dichiarato Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco a Palermo di Azione e + Europa, nella conferenza stampa di commento dei risultati elettorali.

18.33 – Quando sono 19 su 600 le sezioni scrutinate, Roberto Lagalla ha il 47,59 per cento delle preferenze con 1262 voti e Franco Miceli il 30,38 per cento con 1262 voti. A Ferrandelli il 14,44 per cento (600 voti), 3,25 Rita barbera, 3,25 Francesca Donato e 1,08 Ciro Lomonte. Il dato sui voti di lista vede il Pd primo partito con il 10,91 per cento. Segue Forza Italia con il 10,01%, Fratelli d’Italia con il 9,51 per cento e la lista Azione + Europa con il 9,04 per cento. Ancora, superano la soglia di sbarramento: Lavoriamo per Palermo (8,68 per cento), Movimento 5 stelle (8,42 per cento), Progetto Palermo (6,78 per cento), Nuova Dc (6,57 per cento). Rimane al momento fuori da Sala delle Lapidi la lista “Prima l’Italia – Lega” e anche la lista di Totò Lentini “Alleanza per Palermo”.

18.28 – “Il risultato ci soddisfa enormemente. La nostra area politica rappresenta il primo partito della città. E’ un dato inequivocabile, sulla scia di quanto accaduto a Roma a Carlo Calenda. Ora andiamo oltre: il dato conferma la nascita a livello nazionale di un’area politica liberale fondata sulle 4 ‘C’: conoscenza, competenza, concretezza e consapevolezza”. Così in conferenza stampa il candidato a sindaco di Più europa e Azione, Fabrizio Ferrandelli, che le proiezioni danno al terzo posto, con circa il 15%, alle amministrative del capoluogo siciliano.

18.10 – Roberto Lagalla in conferenza stampa: “Consentitemi di ringraziare gli elettori che hanno deciso di sostenere le liste di centrodestra assegnandomi il ruolo di sindaco della città”.

18.09 – Per il leader di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, i due elementi politici di questa tornata amministrativa sono “il risultato del candidato di Cateno De Luca a Messina che supera addirittura il 50% superando di netto le due coalizioni di centrodestra e centrosinistra, e quello di Fabrizio Ferrandelli a Palermo: Ferrandelli per me da oggi è un soggetto politico con cui bisogna dialogare perché si tratta di voti suoi non certo di Calenda”.

17.58 – Franco Miceli: non ho nulla da rimproverarmi

“Abbiamo dato il massimo, ringrazio tutte le persone e la coalizione che ha lavorato con me in queste settimane, i cittadini che ci hanno votato. Abbiamo fatto il possibile. Non ho nulla da rimproverarmi o da recriminare”. Lo ha detto il candidato sindaco dell’area progressista di Palermo, Franco Miceli. Ai cronisti che gli hanno chiesto se ha sentito il supporto dei dirigenti nazionali di Pd e Movimento 5 stelle, Miceli ha risposto: “E’ sotto gli occhi di tutti che i dirigenti nazionali dei partiti sono venuti qui a sostenere la mia candidatura, anche da questo punto di vista non ho nulla da obiettare l’impegno c’è stato ed è stato anche abbastanza significativo”. “In questo momento potrò essere consigliere comunale, un posto dove dare battaglia, vedremo anche in ragione dei miei impegni istituzionali vedrò come riuscirò a dividermi. Manterrò il mio impegno a far crescere la democrazia e la buona politica. E’ mio un impegno”, ha concluso.

17.31 – “Abbiamo avuto dai seggi diverse notizie di schede annullate con il voto disgiunto, perché alcuni presidenti dei seggi non lo hanno tenuto in considerazione. Molti di questi sono giovani e non conoscono bene le norme elettorali. Tuttavia, li ringrazio perché si sono messi a disposizione all’ultimo minuto”. Lo ha detto Franco Miceli, candidato sindaco a Palermo dell’area progressista.

17.19 – Roberto Lagalla del centrodestra al 56%, Franco Miceli del centrosinistra al 23%: è il dato ufficiale quando a Palermo sono state scrutinate 5 sezioni su 600. Terzo Fabrizio Ferrandelli (Azione e +Europa) col 15%.

16.35 – “Secondo le prime proiezioni, ma vedremo cosa succederà, c’è un distacco visibile” sono queste le prime parole di commento del candidato sindaco Franco Miceli alle proiezioni che lo danno secondo nella corsa alla carica di primo cittadino di Palermo (GUARDA IL VIDEO). “Sono le elezioni più contrastate della storia della città di Palermo”, ha proseguito Miceli dicendo: “Abbiamo avuto elementi che ci dicono che occorrerebbe cambiare la legge elettorale: ritengo una vittoria con il 40 per cento, una vittoria non rispettosa della democrazia. Il prossimo sindaco di Palermo sarà il sindaco meno votato della storia. Vince l’astensionismo”.

16.25 – Arrivano anche le prime proiezioni sulle preferenze alle liste sulle interviste fatte dal Consorzio Opinio Italia per Rai: Forza Italia sarebbe il primo partito nel capoluogo con il 12 per cento seguito dal Partito democratico con il 10,8 per cento. Sorprendente il 9,2 per cento di Azione + Europa, lista nella quale militano i principali sostenitori della candidatura di Fabrizio Ferrandelli. Quarta classificata la lista centrista del candidato sindaco Roberto Lagalla “Lavoriamo per Palermo” con l’8,9 per cento davanti a Fratelli d’Italia con l’8,4 per cento, al Movimento 5 stelle con il 7,6 per cento e alla lista “Progetto Palermo”, la lista a sostegno della candidatura di Franco Miceli.

Secondo queste stime, può continuare a fare politica l’ex governatore siciliano Totò Cuffaro. Il leader della Nuova Dc aveva infatti annunciato l’addio alle scene politiche qualora la sua lista non avesse superato il 5 per cento: il risultato, al momento, lo vede al 5,6 per cento. Soglia non oltrepassata dalla Lega, denominata per le elezioni palermitane “Prima l’Italia” con il 4,7 per cento. Non ce la fa neanche la lista di Totò Lentini “Alleanza per Palermo” con il 4,1 per cento nè Rita Barbera con il 4 per cento.

15.56 – Con il 18 per cento del campione intervistato, secondo il Consorzio Opinio Italia per Rai, Lagalla guida con il 45,7 per cento delle preferenze. Segue il candidato dei progressisti Franco Miceli che si assesta al 27,4, Fabrizio Ferrandelli (+Europa e Azione) con il 15,8% davanti a Rita Barbera con il 5,6%.

15.44 – In tre sezioni scrutinate a Palermo il candidato sindaco del centrodestra Roberto Lagalla è in netto vantaggio sul candidato del centrosinistra Franco Miceli. In una sezione Lagalla ha 173 voti, Miceli 97, Fabrizio Ferrandelli 39, Ciro Lomonte 8, Rita Barbera 16, Francesca Donato 17. In un’altra sezione Lagalla ha ottenuto 140 preferenze, Miceli 110, Ferrandelli 59, Donato 23, Barbera 27 Lomonte 2. Nella terza Lagalla ha ottenuto 202 voti, Miceli 105, Ferrandelli 56, Barbera 12, Donato 10, Lomonte 1.

15.30 – Le proiezioni Tecnè, con una copertura del campione del 34 per cento e un margine di errore del 4 per cento, confermano Roberto Lagalla avanti con il 43,8% delle preferenze. Secondo Franco Miceli con il 28,3 per cento. Terzo Ferrandelli con il 16,8 per cento.

15.25 – Secondo le proiezioni Swg per La7, con il 5 per cento del campione esaminato, Roberto Lagalla vince con il 45 per cento, segue Franco Miceli con il 28,3 per cento e Fabrizio Ferrandelli con il 14,60 per cento. 12,10 per gli altri candidati.

15.07 – In base alla prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Palermo il candidato Roberto Lagalla (centrodestra) raggiunge il 44,6%. In base alla legge regionale sarebbe eletto immediatamente. Al secondo posto Franco Miceli (centrosinistra) con il 28,7%. Ferrandelli al 14,8% mentre Rita Barbera è al 5,8%. La copertura è del 5%.

14.55 – Primo dato da cui partire è quello dell’affluenza. Le presenze registrate alle urne sono pari al 41,86 per cento. Si tratta di 227.681 elettori. Si tratta di un dato pari al -10,79% rispetto a 5 anni fa, comunali in cui votò il 52,60% degli elettori.

14.50 – Per Sky Tg 24 Lagalla si assesterebbe tra il 42 e il 46% mentre Miceli tra 29 e 33%. Per le proiezioni Rai, Lagalla vincerebbe al primo turno con il 43 – 47%, Franco Miceli, candidato del centrosinistra, oscilla tra il 27 e il 31% mentre Fabrizio Ferrandelli assesterebbe un risultato fra il 14 – 18%. Le proiezioni per danno Rita Barbera fra il 3 e il 5%.