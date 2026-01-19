 Palermo-Spezia: gli highlights del match - VIDEO
Palermo-Spezia: gli highlights del match – VIDEO

La clip con le migliori azioni della gara
CALCIO - SERIE B
di
Il Palermo reagisce ancora, questa volta dopo il pareggio beffa a Mantova, e manda ko lo Spezia al “Renzo Barbera” grazie al gol di Segre. La rete del numero 8 dei siciliani, segnata dopo appena 11 secondi di gioco, vale tre punti per la squadra di Inzaghi (oggi non in panchina per squalifica) e anche la quinta vittoria consecutiva tra le mura amiche dell’impianto sportivo di viale del Fante, oggi davanti a quasi 25 mila spettatori presenti. In alto gli highlights della gara.

