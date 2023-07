“Together as one”: lo spot delle nuove maglie del Palermo – VIDEO

Nel video sotto la regia di Riccardo Lupo e Nicola Bettoni vengono rivelate la seconda e la terza maglia per la stagione 2023/2024

PALERMO – Il Palermo ha pubblicato lo spot per le nuove maglie della Puma per la stagione 2023/2024. Nei giorni scorsi il club di viale del Fante aveva pubblicato e presentato la maglia home a righe rosa di due differenti tonalità, con il video sotto la regia di Riccardo Lupo e Nicola Bettoni sono state svelate anche la seconda maglia bianca con righe trasversali azzurre e la terza nera con motivi in rosa scuro.