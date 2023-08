Tantillo: “Scioccato per la violenza sessuale consumata a Palermo”

Il presidente del consiglio comunale esprime la propria solidarietà alla giovane vittima di abusi sessuali da parte di sette ragazzi

1' DI LETTURA

PALERMO – “Come rappresentante dei cittadini e come padre sono scioccato dai fatti emersi ieri con l’arresto di sette ragazzi giovanissimi accusati di aver stuprato una loro coetanea“. A dichiararlo è Giulio Tantillo, presidente del consiglio comunale di Palermo.

“È un atto di una violenza che colpisce non solo la vittima, cui va la nostra vicinanza e solidarietà, ma tutte le ragazze, tutte le donne, tutta la nostra comunità. Credo – ha continuato Tantillo -che come amministratori pubblici abbiamo il dovere non solo di essere vicini in ogni modo possibile a questa giovane vittima e alla sua famiglia ma soprattutto di porci interrogativi sulla deriva culturale ed etica che è alla base di fatti come questo, purtroppo sempre più frequenti“.

“Anche il Consiglio comunale può fare, e sono certo farà la propria parte nell’individuare con l’Amministazione attiva tutti quegli interventi utili a promuovere una vera prevenzione culturale e aiutare le vittime della violenza“.