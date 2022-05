Palermo-V. Entella 2-2: la fotogallery del match

I rosanero volano in semifinale dove affronteranno la Feralpi Salò

PALERMO – Il Palermo, anche se con un po’ di fatica, supera l’ostacolo Virtus Entella e continua il proprio percorso nei playoff di Serie C.

I rosanero, forti della vittoria per 2-1 nel match di andata, dovevano soltanto non perdere contro i liguri ma sono riusciti ad andare sotto 2-0 per poi rimontare sul 2-2 facendo esplodere di gioia il Renzo Barbera.

Con questo risultato la squadra di Baldini si è aggiudicata il passaggio del turno e dovrà affrontare, in semifinale, la Feralpi Salò, con match di andata mercoledì 25 e ritorno in Sicilia domenica 29.