Pallanuoto, Baldineti: “Il TeLiMar punta alla salvezza in Serie A1” – VIDEO

PALERMO – Il campionato di Serie A1 di pallanuoto prenderà il via il prossimo 13 ottobre. Ormai stabilmente nella piscina di Terrasini, sia per gli allenamenti che per le partite, il TeLiMar si sta preparando in vista dell’inizio massimo campionato italiano.

Marco “Gu” Baldineti, coach della squadra palermitana, ha parlato ai microfoni di LiveSicilia delle diverse novità del roster che allena, ma non solo. Una squadra rinnovata all’ottanta per cento, molto giovane, con quattro palermitani (tra cui il capitano) in rosa.

Tra i nuovi innesti, invece, spicca il portiere Drew Holland, fresco del bronzo conquistato con la nazionale statunitense a Parigi. L’obiettivo del TeLiMar in vista della prossima Serie A1 resta comunque la salvezza. In alto il video con l’intervista all’allenatore del club dell’Addaura.