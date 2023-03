Paura a Sinagra, pullman finisce fuori strada: tre feriti FOTO

In azione vigili del fuoco, sanitari del 118 e carabinieri

SINAGRA (ME) – Momenti di terrore per un pullman finito fuori strada, in contrada Limari, nel comune di Sinagra, in provincia di Messina. Secondo i Vigili del fuoco sono tre i feriti, in modo lieve, la maggior parte dei passeggeri, circa cinquanta, era scesa poco prima dal mezzo perché era incastrato in una curva ripida.

Poco dopo il mezzo è scivolato all’indietro finendo la sua corsa in una scarpata, con dentro una decina di persone. Al momento stanno operando i Vigili del fuoco di S.Agata Militello. Sul posto anche il 118 e i carabinieri di Patti.