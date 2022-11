Pd, Dipasquale: “Ecco come ci muoveremo all’Ars”

Il deputato fa il punto in vista del voto in aula. E lancia un appello bipartisan.

PALERMO – “Ancora non c’è nulla di concreto”. Parola del deputato regionale del Pd Nello Dipasquale che traccia una road-map dei passaggi chiave che andranno a definire le grandi manovre a Sala d’Ercole. Dipasquale mette tutto nero su bianco e dice la sua anche sulle voci insistenti che lo vorrebbero vicepresidente dell’assemblea, capogruppo dem a Sala D’Ercole o futuro segretario regionale del Pd.

“Ci sono fasi in cui alcuni nomi girano e il mio è uno di questi. Per quanto riguarda il Pd regionale: c’è un solo segretario Anthony Barbagallo, non ci sono rinnovi in vista”, dice a Live Sicilia. Per quanto riguarda quello che avverrà in aula invece è in alto mare: tutto prematuro e soprattutto ufficioso. “La prima riunione del gruppo del Pd si terrà lunedì mattina: la linea del Pd verrà fuori in questa occasione. Ad oggi non c’è stato nulla se non forse iniziative dei singoli parlamentari”, spiega il deputato.

“Ma come si possono fare ricostruzioni o rilasciare dichiarazioni se il gruppo parlamentare non si è ancora riunito? Abbiamo fissato la riunione soltanto quando abbiamo avuto contezza della convocazione dell’aula, adesso possiamo riunirci e mettere a punto la nostra strategia”, argomenta ribadendo che “non ci sono state ancora interlocuzioni ufficiali”. “La linea che concerteremo la presenteremo prima alle opposizioni e poi alla maggioranza. Poi faremo le nostre valutazioni e capiremo come muoverci”, aggiunge e lancia un appello bipartisan.

“Ci auguriamo di chiudere subito e velocemente i lavori d’aula per l’elezione del Presidente, sentiamo l’esigenza di metterci in movimento: ci sono troppe emergenze da affrontare e visioni diverse sulle modalità per farlo. E questo non può non vedere l’aula protagonista”, dice Dipasquale.