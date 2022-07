Rifiuti, a Pedara differenziata oltre l’80 per cento: “Giù la Tari”

La comunicazione del comune etneo: con alte percentuali è stato possibile ridurre i costi di smaltimento in discarica

CATANIA – A Pedara la raccolta differenziata di rifiuti è all’88,2 per cento e nel Comune etneo la Tari è stata diminuita. Lo rende noto il sindaco Alfio Cristaudo.

“A Pedara, con il superamento del 88,2 per cento della raccolta differenziata, grazie alla grande collaborazione da parte delle famiglie e dei singoli – spiega il primo cittadino – è aumentato anche il risparmio per i cittadini. Siamo riusciti infatti anche a ridurre la Tari e i costi di smaltimento dei rifiuti in discarica. Il nostro prossimo obiettivo è quello di ridurre l’omissione tributaria, mentre continua la nostra battaglia contro le discariche abusive”.

Dal Comune sottolineano che “ottimi risultati si stanno ottenendo anche grazie alle ‘fototrappole’ installate in diversi punti di Pedara e alla collaborazione di numerosi cittadini che hanno permesso di poter verbalizzare centinaia di trasgressori”.