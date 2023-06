Pelligra non solo calcio: pronto a investire su La Perla jonica VIDEO

Il patron rossoazzurro ha ufficializzato il suo ingresso in Confindustria. In dirittura d'arrivo la "questione Centro sportivo".

CATANIA. Rosario Pelligra, presidente di “Pelligra Italia” e Catania Football Club aderisce a Confindustria. Lo ha annunciato nel corso dell’incontro con gli industriali etnei tenutasi a Giarre nella location di Radice Pura. Ma l’imprenditore siculo-australiano sembrerebbe intenzionato a investire in altri settori.



Ieri ha, intanto, confermato di volere ristrutturare il complesso turistico la Perla Jonica di Acireale. L’hotel di lusso, costruito dai fratelli Costanzo negli anni ottanta, è stato per decenni una delle strutture ricettive più rinomate fino al fallimento e alla vendita all’asta. Pelligra, sull’intenzione di partecipare al bando dell’ex Blutec e del complesso alberghiero la Perla Jonica, ha aggiunto: “Ci sono ottime opportunita’ di investimento. Siamo incuriositi di investire in Sicilia”. In particolare su la Perla Jonica ha specificato: “Siamo alle battute finali”.

Sulla creazione del Centro sportivo ha, invece, spiegato: “Abbiamo individuato dei terreni. Per noi è molto importante decidere presto ma anche fare la scelta giusta. Siamo nelle fasi finali di scelta”.