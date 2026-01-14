Piantagione di droga a Monreale, arrestato un 40enne incensurato

L'operazione dei carabinieri - VIDEO

MONREALE – Piantagione di droga a Monreale, arrestato dai carabinieri un 40enne incensurato. L’uomo è ritenuto responsabile di coltivazione di sostanze stupefacenti e furto di energia elettrica. L’intervento dei militari è scattato all’alba dopo indagini meticolose che hanno consentito di raccogliere elementi indiziari a carico del 40enne.

I numeri dell’operazione parlano chiaro: sequestrate 110 piantine di marijuana in fase di crescita, 953 grammi di marijuana già essiccata e suddivisa in sei buste termosaldate pronte per essere immesse sul mercato, numerosi fertilizzanti, apparecchiature tecniche per il riscaldamento e la ventilazione, indispensabili per la coltivazione della sostanza stupefacente.

Gli accertamenti tecnici effettuati con il supporto dei tecnici Enel, hanno inoltre consentito di appurare che l’intero impianto, era alimentato tramite un pericoloso allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica che, ha procurato non solo un danno per l’azienda stimato in circa 300.000 euro ma anche configurato, il reato di furto di energia. Il 40enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.