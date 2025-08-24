Strade e sottopassi allagati, alberi sulle auto e danni nei lidi

RIMINI – La riviera romagnola è in ginocchio per un violentissimo nubifragio, con vento e grandine, che si è abbattuto all’alba di oggi nelle province di Ravenna, Rimini e Forlì Cesena. Alberi caduti, strade trasformate in fiumi, enormi disagi alla circolazione automobilistica e ferroviaria. La ferroviaria Rimini-Ferrara questa mattina aveva la circolazione sospesa tra Rimini e Cesenatico.

Dalle tre del mattino, fanno sapere i Vigili del fuoco, sono in corso decine di interventi per soccorrere persone in difficoltà nei sottopassi allagati. E, ancora, interventi per rimuovere alberi e cartelloni caduti, operazioni di prosciugamento. Nel Riminense, le squadre hanno evacuato 23 persone da un treno bloccato sulla linea Rimini-Ravenna per una pianta caduta sui binari, all’altezza di Bellaria-Igea Marina.

Alberi sulle strade a Milano Marittima

Nel ravennate i danni più rilevanti si registrano a Cervia e Milano Marittima, dove un forte vento ha provocato la caduta di numerosi alberi su autovetture e strade. In azione squadre locali e una proveniente dal Comando di Ravenna. Vigili del fuoco al lavoro anche nei comuni costieri di Cesenatico, Gatteo e San Mauro Pascoli, per piante cadute su linee elettriche e in strada, allagamenti di sottopassi e garage interrati.

Anche le spiagge e i lidi della riviera romagnola hanno subito ingenti danni a Cervia e Milano Marittima. Molti lettini sono stati ribaltati e le coperture di alcune strutture sono volate. Dal Comune di Rimini fanno sapere che si contano 74 millimetri di pioggia, un evento definito dall’ente “molto severo”, tra strade, scantinati e sottopassi allagati, alberi caduti su auto, giardini e case.

Le strade chiuse a Cervia

A Cervia, alcune strade sono state chiuse perché impraticabili. Il sindaco Mattia Missiroli raccomanda la massime attenzione negli spostamenti ai suoi concittadini. A Milano Marittima l’appello a non utilizzare droni, perché sono in volo quelli dei Vigili del fuoco per i rilievi e per individuare persone in difficoltà.

SEGUI LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO