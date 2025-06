Il Bayesian colato a picco: c’è una nuova data per il recupero del veliero

Si ipotizzano altri 16 giorni di lavoro

PALERMO – Da domani, mercoledì 11 giugno, riprenderanno le operazioni per riportare a galla il Bayesian, il veliero affondato a Porticello la notte del 19 agosto 2024.

Come è emerso dalla riunione in Capitaneria di Porto, a Palermo, serviranno altri 16 giorni per completare le operazioni di recupero. Se non ci saranno intoppi: l’imbarcazione sarà portata in superficie tra il 26 e il 27 giugno.

Bayesian, vertice in Capitaneria

Alla riunione hanno preso parte i pm di Termini Imerese, gli avvocati che difendono le parti civili e tutti i consulenti. Ci sono in campo due proposte. Una è quella di sollevare lo yacht da prua e l’altra da poppa. Nell’incontro si è deciso di lasciare all’impresa la decisione che sarò comunicata nelle prossime .

Per completare l’intervento non saranno impiegati i sommozzatori almeno fino a quando non sarà accertata la causa del decesso del sub olandese morto durante il taglio del boma. La prossima riunione è prevista per il 25 giugno.

Il progetto inziale prevedeva di fare passare delle cinghie sotto lo scafo, ma la soluzione non è praticabile per la fangosità del tratto di mare su cui giace il relitto.

“Noi abbiamo chiesto le garanzie che venga tutto documentato – dice l’avvocato Mario Bellavista che assiste la famiglia del cuoco deceduto durante il naufragio -. Deve esserci riferito ogni cambiamento dell’imbarcazione perché, a quanto ci dicono, è molto probabile che questa modalità di sollevamento porterà dei danni più o meno evidenti, allo scafo”