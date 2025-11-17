Presentato il premio "Custode dell'Ambiente": cerimonia ad Agrigento

L'assessore al Territorio Savarino: riconoscimento a chi crea sviluppo sostenibile - VIDEO

PALERMO – “Un premio che la Regione intende riconoscere, per la prima volta, a quelle realtà siciliane che sanno creare sviluppo con un’attenzione alla sostenibilità ambientale”. Con queste parole, l’assessore Giusi Savarino, presenta la prima edizione del premio “Custode dell’Ambiente”, istituito dall’assessorato al Territorio e ambiente della Regione Siciliana in collaborazione con Arpa Sicilia.

La cerimonia di consegna è fissata per il 21 novembre 2025, al teatro Pirandello di Agrigento. Saranno presenti anche il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno.

“In Sicilia – ha proseguito l’assessore – ci sono realtà imprenditoriali solide, importanti, ma anche start up che sono attive da poco, artisti ed enti pubblici, impegnati da anni su questo fronte. Il governo Schifani ha deciso di accendere un faro su di loro perché diventino un esempio per gli altri”.

“La Sicilia – ha aggiunto Savarino – è stata la prima regione a istituire una riserva, il resto d’Italia è arrivato un decennio dopo. È in noi questa sensibilità e dobbiamo preservarla, alimentarla e farla conoscere al resto del mondo. Il 21 novembre ad Agrigento consegneremo i premi Custode dell’ambiente e il riconoscimento di ambasciatore dell’ambiente a chi nel mondo si impegna a promuovere l’attenzione che la Sicilia ha verso la sostenibilità ambientale e la tutela degli habitat naturali”.