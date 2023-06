Il Pride sfila a Catania con lo slogan “Polpo di Stato” VIDEO

Euforia, messaggi politici, colori e protagonisti: vi raccontiamo la manifestazione catanese.

CATANIA. Dalle 17 in poi è stato “Polpo di Stato”. Corteo, oggi pomeriggio, nel capoluogo etneo in nome del Catania Pride.

La via Etnea è stata invasa da musica, performance, balli e tanti colori arrivando in piazza Bellini percorrendo un tratto di via San Giuliano. Il Pride si connota di un forte messaggio politico con un flash mob davanti alla villa Bellini dove viene ribadito il messaggio contro un “sistema patriarcale e capitalista” ribadisce l’Arci Gay etneo “un solco sui valori fondanti della Costituzione antifascista e per la pace”.



Il Pride inteso come lotta permanente e diffusa con lo slogan del 2023 “Polpo di Stato” per riprendere una parola usata come strumento d’offesa, “u puppu, i puppi”. Presenti al Pride etneo Alessia Crocini presidente nazionale delle famiglie arcobaleno, Franco Grillini presidente onorario di Arci Gay e Daniela Falanga segretaria nazionale di Arci Gay. Madrine dell’evento le Karma B, Carmelo Pappalardo e Mauro Leonardi il duo di drag queen gemelle protagonista della trasmissione “Ciao maschio” andata in onda su RAI 1 e diventate portavoce della comunità LGBTQI+.



“Importantissimo andare ai Pride, importantissimi i Pride quest’anno – dice Alessia Crocini – per difendere i diritti di tutte le bambine e i bambini con due mamme o due papà ai quali questo Governo sta’ togliendo ogni diritto di cittadinanza”. Inizia il “Polpo di Stato”.