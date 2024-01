L'accusa era di concorso esterno - IN AGGIORNAMENTO

CATANIA – Il Tribunale collegiale di Catania, presieduto dal giudice Roberto Passalacqua, ha assolto perché il fatto non sussiste Mario Ciancio Sanfilippo, editore e noto imprenditore catanese, imputato per concorso esterno in associazione mafiosa.

La Procura per lui aveva chiesto 12 anni di reclusione e la confisca dei beni che gli erano stati sequestrati.