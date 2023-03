Processo Open Arms, Salvini presente all’udienza al bunker di Palermo

La seduta all'Ucciardone

1' DI LETTURA

PALERMO – Il ministro Matteo Salvini è nell’aula bunker dell’Ucciardione, a Palermo, per l’udienza del processo Open Arms, dove è imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per avere impedito quando era ministro dell’Interno lo sbarco dei migranti che si trovavano nell’imbarcazione spagnola.

Camps: “Da questo processo mi aspetto giustizia”



Il fondatore di Open Arms, Oscar Camps, sarà sentito oggi come testimone. “Da questo processo mi aspetto una sola cosa giustizia ma non sono certo che si arriverà alla verità”, ha dichiarato Camps ai giornalisti appena arrivato in aula bunker dell’Ucciardone. “Mi aspetto anche che finisca una volta per tutte questo disprezzo per la vita a cui stiamo assistendo – ha proseguito Camps – . Dal 2018 è cambiata la politica in Italia ma anche l’atteggiamento della guardia costiera. Gli sbarchi umanitari delle ong sembra siano diventati il grande nemico dell’Italia e sembra che noi siamo diventati i responsabili di tutti i problemi del Paese”.