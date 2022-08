Provano e sfuggire all’alcol test spingendo l’auto, scatta l’arresto VIDEO

La scena è stata ripresa dagli altri automobilisti e ha fatto il giro del web. Quegli stessi video hanno incriminato gli autori del fatto

Hanno provato a sfuggire al posto di blocco della polizia e all’alcol-test spingendo l’auto su una pista ciclabile prima di risalire a bordo e dileguarsi. Dopo qualche settimana però è andata a finire male. Protagonisti di questa curiosa storia due uomini di origini africani che vivono in Spagna.

L’accaduto su una strada regionale nella comunità autonoma di Murcia, lo scorso 10 luglio. La scena è stata ripresa dagli altri automobilisti e ha fatto il giro del web.

A causa dei controlli della polizia c’era una lunga coda di auto e due uomini di origini africane avevano escogitato questo piano per spingere la macchina lungo il dislivello che portava a una pista ciclabile sottostante. Forse per evitare che l’uomo alla guida risultasse positivo all’alcol test.

A meno di un mese di distanza, come riporta Laverdad.es, le indagini si sono concluse. L’automobilista è stato identificato e arrestato: è un 26enne senegalese che adesso è nei guai: è infatti accusato di aver evitato deliberatamente i controlli della polizia, di guida con patente scaduta e di non aver effettuato la revisione periodica della macchina. Non solo: gli è stata ritirata la patente e ha ricevuto una multa di 500 euro.