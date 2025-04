Trantino: “Il sindaco metropolitano non può essere lo stesso della città”

Prosegue a rilento lo spoglio per il voto della Provincia

CATANIA – Lo spoglio prosegue a rilento. Anche per via della novità dei colori delle schede che rappresentano i Comuni a seconda della densità di popolazione. A Catania per il rinnovo delle province hanno votato in 803: a disertare sono stati appena in 43, di cui uno dell’assise di Palazzo degli elefanti. Per un’affluenza che supera il 94%.

Presente al Centro direzionale di Nuovaluce, c’è anche l’attuale sindaco Metropolitano, Enrico Trantino. Come Palermo e Messina, Catania vedrà automaticamente il suo numero uno alla provincia coincidere con quello del capoluogo. E su questo passaggio il primo cittadino catanese è stato piuttosto critico. Non mandandole certo a dire.

LA DIRETTA DELLO SPOGLIO