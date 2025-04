Province, centrodestra sconfitto a Trapani: Quinci presidente

Lentini: "Una parte di Forza Italia non mi ha votato"

TRAPANI – Salvatore Quinci, sindaco di Mazara del Vallo, è il nuovo presidente del Libero consorzio comunale di Trapani.

Lo spoglio delle schede delle elezioni di secondo grado è ancora in corso ma la vittoria di Quinci su Giovanni Lentini, sindaco di Castelvetrano, è un dato ormai acquisito. Quinci aveva presentato la sua candidatura sotto le insegne del civismo ma è stato sostenuto anche dal centrosinistra. Lentini, invece, era il candidato espressione del centrodestra.

Lentini: “Parte di FI non mi ha votato”

“Una parte importante di Forza Italia ha votato contro la scelta della mia candidatura e questo ha determinato il fatto che la coalizione del collega Quinci è riuscita a farcela”, dice Lentini. “Mi auguro che Quinci possa rilanciare il libero Consorzio e creare le giuste condizioni di sviluppo per il nostro territorio” aggiunge. In provincia di Trapani Forza Italia ha due correnti, una fa capo al coordinatore provinciale del partito Tony Scilla (vicino a Lentini) e un’altra, invece, al deputato regionale azzurro Stefano Pellegrino.

Quinci: “Al servizio dei territori”

“Questa elezione rappresenta un impegno chiaro: lavorare ogni giorno al fianco dei Comuni, ascoltare i bisogni delle comunità e trasformarli in azioni concrete” — dichiara Quinci. “Siamo chiamati a costruire una Provincia capace di coordinare, supportare e valorizzare ogni singolo territorio, senza distinzioni e senza logiche di appartenenza.”

“La politica regionale deve avere il coraggio di cambiare prospettiva – continua Quinci – abbandonando schemi superati per rimettere al centro i cittadini e le loro esigenze. È il momento di guardare ai territori non come strumenti di consenso, ma come comunità da servire.”

“Abbiamo una responsabilità – dice ancora Quinci – verso i nostri cittadini: dimostrare che la buona amministrazione è possibile e che il dialogo tra istituzioni è la chiave per il progresso del territorio. Questo sarà il cuore del mio mandato”.

Quinci ringrazia poi i consiglieri comunali e i sindaci che lo hanno sostenuto: “La determinazione, il senso di comunità e la capacità di guardare oltre gli schieramenti che avete dimostrato rappresentano la vera forza di questo nuovo corso”.

ELEZIONI NELLE PROVINCE, LA DIRETTA CON TUTTI I RISULTATI