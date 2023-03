Pubbliservizi e incognite, domani il vertice con Mattei VIDEO

Davide Foti è il segretario generale della Filcams Cgil.

1' DI LETTURA

CATANIA. Pubbliservizi e incognite. Resta ancora in bilico la situazione occupazionale di circa 330 lavoratori. Domani, alle 12,00 nella sede dell’ex Provincia, l’incontro con il Commissario straordinario Piero Mattei per definire lo statuto di una nuova Società Speciale che potrebbe sostituire la Pubbliservizi salvando i posti di lavoro.

Davide Foti è il Segretario Generale della Filcams CGIL: “Domani avremo bisogno di risposte concrete sui due punti fondamentali che, concretamente, porterebbero alla costituzione della Società Speciale della Città Metropolitana – dice Foti – uno sicuramente è la modifica in alcune parti dello statuto che presentano forti criticità. L’altro, non meno importante, le coperture finanziarie della nuova Società Speciale”.

Il prossimo 16 marzo, se tutto ciò non dovesse avvenire, si chiude la procedura di licenziamento collettivo. “Nella migliore delle ipotesi questi lavoratori, dal primo di aprile, saranno in cassa integrazione – aggiunge Foti – e non possiamo permettere che, magari, dallo stesso primo di aprile i lavori svolti dalla Pubbliservizi vengano affidati a piccole Società esterne”. Tanti nodi da sciogliere domani a mezzogiorno.

“Vigileremo su tutto – continua Foti – e se non dovessimo ricevere, domani, risposte concrete intensichiferemo le nostre lotte per la difesa dei posti di lavoro e per la difesa di una Società exnovo che non deve essere solo bacino di voti”. Un altro incontro è previsto in Prefettura, ma la data è ancora in via di definizione.