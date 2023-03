Pubbliservizi, slitta a domani l’incontro a palazzo Esa

Si attende la decisione sulla proroga dell'esercizio provvisorio

CATANIA – Ancora qualche ora di attesa per i lavoratori di Pubbliservizi: l’incontro a Palazzo Esa previsto per questo pomeriggio, infatti, è stato rinviato a domani. In queste ore si attende la decisione del Tribunale di Catania, sezione fallimentare, sulla richiesta di proroga avanzata dalla Città metropolitana.

La richiesta di proroga

L’incontro a Palazzo Esa si sarebbe dovuto tenere nell’ambito della procedura di licenziamento dei lavoratori di Pubbliservizi. Proprio in queste ore, però, il Tribunale di Catania sta decidendo sulla richiesta di proroga dell’esercizio provvisorio. L’incontro è stato rinviato a domani mattina.

In più domani sarà l’ultimo giorno utile per concludere il procedimento di esame congiunto tra azienda e sindacati, avviato lo scorso 17 febbraio.