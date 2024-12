La scomparsa un anno fa, i due erano assieme nella giunta Scapagnini

CATANIA – “Lo conobbi meglio dal 2000 allorché eravamo in giunta al Comune con Umberto Scapagnini sindaco. Si instaurò subito tra noi una sintonia, una confidenza e poi un’amicizia che mai più il tempo avrebbe scalfito”.

Così in una nota l’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo ricorda l’ex presidente dell’Ast di Catania Santo Castiglione a un anno dalla morte. “La franchezza e la lealtà nel rapporto – continua Lombardo – impedirono qualsivoglia equivoco o incomprensione”.

“Ovunque si coglieva il suo coraggio”

“Io passai poi alla Provincia e lui presiedette per otto anni l’Autorità portuale. Poi sarebbe stato nominato presidente dell’Azienda Siciliana Trasporti e governò con passione ed onestà, sempre attento ai lavoratori e sempre vicino agli ultimi piuttosto che ai potenti”.

“Ovunque – continua Lombardo – si coglieva il suo coraggio che non conosceva esitazioni, la sua generosità senza limiti, la sua catanesità autentica e senza finzioni. Quando mia moglie, che ricevette la notizia, me lo comunicò, non riuscivo a crederci e ancora oggi mi chiedo se è vero e semmai me ne rendo conto perché attorno a noi manca la sua concretezza, la sua ironia, la sua battuta pronunziata in dialetto che ci faceva sempre e comunque sorridere”.

“Un abbraccio a Giuseppe, che Santo ebbe la fortuna di acclamare onorevole, alla moglie Graziella, ai fratelli, agli amati nipoti e a tutti gli amici, tantissimi, che gli vollero bene anche perché era impossibile non volergliene”.