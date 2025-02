Intrappolati tra le fiamme al ristorante. Il racconto e il VIDEO

Le immagini della tragedia sfiorata

RAGUSA – “Eravamo intrappolati fra le fiamme”, raccontano. È stato un incubo per Laura e per le altre persone presenti alla festa. Il ristorante ha rischiato di diventare una trappola mortale.

Laura, professoressa di Modica, si trovava al Bon di Ragusa andato a fuoco ieri sera, venerdì 21 febbraio. Non resta più nulla, le fiamme hanno divorato la struttura. Un video testimonia il momento in cui divampa l’incendio. Gli ospiti tengono delle candele in mano, parte qualche scintilla che raggiunge il grande lampadario al soffitto.

È di tela e diventa una torcia in pochi istanti. Qualcuno prova a spegnerlo soffiandoci sopra. Niente da fare, il lampadario si stacca e cade sul tavolo. C’è il fuggi fuggi.

“Intrappolati tra le fiamme”

La donna, ancora sotto shock per la paura, ha raccontato all’Ansa la sua drammatica esperienza mentre si trovava in ambulanza, subito dopo aver effettuato una visita oculistica all’ospedale Paterno di Arezzo di Ragusa.

Reduce da una notte al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo di Ragusa, ha riportato ustioni di secondo grado e un edema maculare all’occhio. I medici stanno valutando se trasferirla al centro ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

“Ero vicina al dj”

“Ero vicino alla console del dj – racconta-, quando improvvisamente abbiamo visto al centro della pista la lampada che ha preso fuoco. Abbiamo cercato tutti la via di fuga per uscire, ma non potevamo andare verso l’uscita principale perché bisognava passare dove c’erano le fiamme. Sono rimasta incastrata, dietro di me c’erano delle porte a vetri e, una volta aperte, tutti hanno cominciato a saltare fuori. C’era un muretto. Io non riuscivo ad arrampicarmi e non riuscivo a prendere la via di fuga”.

Nel giro di pochi minuti, il locale era completamente avvolto dalle fiamme. Il tetto, probabilmente di plastica, iniziava a perdere pezzi che cadevano sulle persone in fuga. Uno di questi frammenti ha colpito Laura vicino al sopracciglio, ferendola.

“Un ragazzo, per fortuna, mi ha aiutato a saltare il muro scaraventandomi fuori dal locale. Ho perso tutti i miei effetti personali: documenti, borsa, soldi. Non sto bene. Spero solo che non ci sia nulla di grave”.

Sono in corso le indagini sono per stabilire le cause dell’incendio e verificare le misure di sicurezza del locale.