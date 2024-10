Rap, i vincitori di concorso attendono la chiamata: “Pazienza finita” VIDEO

L'assessore Alongi: "Abbiamo già detto che li assumeremo"

PALERMO – Duecento vincitori del concorso Rap, l’azienda municipalizzata del comune di Palermo che si occupa della raccolta rifiuti, sono in attesa di essere assunti. Insieme a loro sono in attesa dello scorrimento della graduatoria gli autisti perché su 46 dichiarato idonei in quaranta sono stati assunti.

La Cgil per questa mattina, martedì 29 ottobre, ha indetto una manifestazione davanti Palazzo Palagonia per far sentire la voce dei vincitori e degli autisti.

“Sono vincitori di un concorso che da maggio ha una graduatori definitiva. Da mesi attendono di poter lavorare per la municipalizzata“, dichiara Andrea Gattuso, segretario generale Fp Cgil, che parla anche di una clausola presente nel bando che non permette ai vincitori di poter accettare, sempre in attesa dell’assunzione da parte di Rap, un contratto a tempo indeterminato: “Sono obbligati a non poter lavorare a tempo indeterminato per un’altra azienda perché se qualcuno dovesse avere questo tipo di contratto sarebbe escluso da Rap”, ha spiegato.

“Sappiamo che la partita è legata al tema della ricapitalizzazione dell’azienda – ha concluso Gattuso -, anche questo essenziale e che sarebbe dovuto essere operativo entro il mese di settembre ma non abbiamo avuto notizie”.

“Siamo in attesa, questa attesa però è unga e la pazienza è finita”, ha dichiarato Luca Mandalà, vincitore di concorso in attesa di chiamata da parte della Rap.

“C’è gente che ha dei figli e non è stata chiamata. Si parla di ricapitalizzazione ma non di assumerci. Aspettiamo questa chiamata, ma non si conoscono le tempistiche non si sa nulla“.

“Siamo in attesa dello scorrimento, attualmente dei quarantasei circa quaranta hanno accettato il contratto e ci sono dei posti bloccati – ha dichiarato Vincenzo Paoniti autista idoneo in attesa dello scorrimento della graduatoria -. Chiediamo che venga fatto uno scorrimento sulle esigenza dell’azienda. In questa situazione viviamo male tutti, non abbiamo certezza e ci hanno sempre dato dei tempi che non sono stati reali“.

“Devono essere messi in condizione di andare a lavorare, chiedono un lavoro che gli spetta di diritto perché sono vincitori di concorso“, ha dichiarato Matilde Montalto, madre di una ragazza vincitrice del concorso.

Alongi: “Assunzioni dopo il piano di ricapitalizzazione”

“Noi abbiamo già detto che faremo le altre assunzioni, stiamo lavorando in questa direzione – ha dichiarato l’assessore all’igiene ambientale Pietro Alongi ai microfoni di LiveSicilia-. Chiaramente se non approviamo il piano di ricapitalizzazione è complicato assumerli”.

“Capisco che i sindacati spingono per le assunzioni, ma non per questo sarà risolto il problema, magari fosse così facile. Stiamo trattando la materia con il ‘bisturi’ e spero nel breve di approvare il piano di ricapitazzione perché vogliamo anche estendere il piano della differenziata ad altri 170 mila cittadini. Appena sarà approvata la ricapitlizzaizone Rap avrà le carte in regola per assumere“.