Rapina con un coltello un centro di riabilitazione, arrestato – VIDEO

Il 25enne è stato trovato grazie alle videocamere

CATANIA – Ha minacciato con un coltello la dipendente di un centro di riabilitazione per farsi consegnare l’incasso: con queste accuse la Polizia ha arrestato il dieci aprile scorso un 25enne, accusato di rapina aggravata. La misura di custodia cautelare è stata chiesta dalla Procura di Catania e approvata dal Gip.

Le indagini sulla rapina, avvenuta nel giugno 2023, sono state eseguite dalla Squadra Mobile di Catania, Sezione Contrasto al Crimine Diffuso (“Falchi”). Gli investigatori, coordinati dalla Procura, hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona riuscendo a individuare lo scooter utilizzato dal rapinatore nel corso del crimine.

La rapina a Catania

Grazie alle immagini gli investigatori sono risaliti all’identità del rapinatore, che nel pomeriggio del 13 giugno 2023 è entrato nel centro di riabilitazione medica con il viso coperto e ha puntato un coltello a una dipendente, costringendola a consegnare l’incasso di 80 euro.

Come si legge in un comunicato della Questura di Catania, in considerazione della gravità del quadro indiziario il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto nei confronti dell’indagato l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. L’uomo, rintracciato nel pomeriggio dell’11 aprile 2024, dopo le formalità di rito è stato sottoposto alla prevista misura.