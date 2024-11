Reddito di povertà, Faraone: “Come si vive con 20 centesimi al giorno?”

Il capogruppo di Italia Viva alla Camera contro la misura del presidente della Regione VIDEO

PALERMO – “Cosa puoi farci con la miseria di 20 centesimi al giorno? È la domanda che facciamo al presidente della Regione siciliana Renato Schifani che propone un ‘reddito di povertà’, talmente povero che ammonta a 86 euro l’anno per le famiglie siciliane con un Isee sotto 5 mila euro l’anno”. Così Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, in un video su Facebook in cui mostra la riproduzione in grande di una moneta da 20 centesimi.

“Trenta milioni di euro – aggiunge Davide Faraone – meno della metà di quello che viene destinato alle mancette distribuite ai deputati regionali per alimentare il loro notabilato”.

“ Schifani non ha idea di come può vivere una famiglia che dichiara meno di 5.000 euro l’anno – ha concluso Faraone -, altrimenti non proporrebbe una miseria che si somma alla miseria. Glieli restituiamo in formato gigante i 20 centesimi giornalieri, veda lui se riesce a camparci”.