Regione, addio deficit: il bilancio ora è in avanzo di due miliardi

L’annuncio del governatore Renato Schifani

PALERMO – Il disavanzo nel bilancio della Regione Siciliana è ormai solo un ricordo e i conti di Palazzo d’Orleans sono ora in attivo di 2,15 miliardi. L’annuncio è arrivato dal governatore Renato Schifani nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans di Palermo. Schifani ha comunicato gli esiti dell’opera di riaccertamento dei conti portato a termine dalla Ragioneria generale della Regione.

L’ultima quota per il ripiano del disavanzo è di 900 milioni di euro e sarà infatti colmata con il prossimo appostamento di bilancio. Il risultato di gestione per il 2024, infatti, è di oltre tre miliardi di euro: i rimanenti due miliardi e 150 milioni saranno utilizzati per investimenti e sociale.

“Risultato che premia gli sforzi di tutti”

“Quella di oggi è una bella giornata per i siciliani – ha affermato Schifani -. Attraverso la nostra azione potranno usufruire di maggiori investimenti. C’è una orme soddisfazione per un risultato che premia gli sforzi di tutti: di una maggioranza coesa, di una squadra di governo che lavora bene e in sintonia con l’Esecutivo nazionale”.

Presenti all’incontro anche l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino e il suo predecessore Marco Falcone, oggi eurodeputato, oltre al Ragioniere generale Ignazio Tozzo e al dirigente generale del dipartimento Finanze Silvio Cuffaro.