Retata anti-droga a Randazzo: nel blitz coinvolte 14 persone

L'operazione scattata all'alba: cento carabinieri in campo

RANDAZZO (CATANIA) – Ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 14 soggetti. È accaduto a Randazzo.

Randazzo, il blitz e le accuse

Gli indagati sono ritenuti responsabili, in concorso di “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”. Ed ancora, “acquisto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti” e “furto aggravato in concorso”. Il blitz è stato denominato Game over.

L’inchiesta

“L’attività d’indagine ha consentito definire la struttura dell’associazione, operante in Randazzo e territori limitrofi. Documentare la gestione delle piazze di spaccio ed individuare i canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente”, spiegano gli investigatori.

Un centinaio i carabinieri del Comando Provinciale di Catania, con il supporto dei Reparti specializzati dell’Arma – tra cui lo Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, il 12^ Nucleo Elicotteri di Catania, il Nucleo Cinofili di Nicolosi (CT) e la Compagnia di Intervento Operativo C.I.O. del 12° Reggimento “Sicilia” – che hanno dato esecuzione al blitz.

Ulteriori particolari verranno resi noti dagli inquirenti nel corso della mattinata.