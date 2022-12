Riapre l'(ex)Empire: “I beni tolti alla mafia siano della comunità”

VIDEO. Il locale confiscato nel 2016 ospiterà domani il Festival dell'antimafia. Una iniziativa lanciata da diverse associazioni catanesi.

CATANIA. Un bene confiscato alla mafia torna alla città, riapre l’Empire. L’evento di apertura, il “Festival dell’antimafia sociale”, si terrà domani (sabato) a partire dalle ore 17 proprio presso la discoteca Empire, per la prima volta riaperta al pubblico dopo la confisca, avvenuta nel 2016, al clan mafioso Pillera-Puntina. Il Festival è organizzato dalle associazioni studentesche e giovanili della città di Catania, I Siciliani giovani, il Giardino di Scidà, l’Arci Catania, Cult, Arcigay, Fridays for future, Rete degli studenti medi, LPS Liberi Pensieri Studenteschi, MUA Movimento Universitario Autorganizzato, nell’ambito delle iniziative della campagna “Le Scarpe dell’antimafia”, per chiedere una migliore gestione dei beni confiscati e per chiedere che i soldi confiscati alla mafia, miliardi di euro oggi inutilizzati e gestiti con scarsa trasparenza, vengano utilizzati per i giovani, il lavoro e la spesa sociale. “Parleremo di mafia insieme – dicono in coro gli organizzatori – lo faremo tramite il teatro e la musica e lo faremo all’Empire, ex discoteca confiscata proprio alla mafia nel 2016, affinché questo sia il simbolo che di questi spazi vogliamo riappropriarci come cittadine e cittadini attive nella lotta alla mafia”.



Matteo Iannitti rappresenta I Siciliani Giovani: “L’iniziativa di domani sarà un precedente trovando una grandissima collaborazione col Comune etneo – dichiara Iannitti – ed è solo un primo passo. Da domani tutte le associazioni tutti i gruppi che hanno l’entusiasmo di creare eventi potranno farlo facendo la trafila che noi abbiamo fatto. Una richiesta superando le lungaggini della burocrazia, troppe lungaggini, con l’Empire che diventa posto di aggregazione che da domani chiunque potrà vivere. È la cultura e l’informazione, ma anche la lotta alla devastazione sociale la via da perseguire”.