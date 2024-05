Rifiuti, la differenziata 'porta a porta' a Mondello: ecco quando

Il servizio per l'estate

PALERMO- Salvo imprevisti, il 14 giugno partirà la raccolta differenziata ‘porta a porta’ anche a Mondello. La data che filtra non è ancora ufficiale, ma non ci saranno sorprese. L’iniziativa sarà preceduta un paio di giorni prima da una conferenza stampa di presentazione.

Arriva, dunque, anche nella borgata marinara, in occasione dell’estate, un servizio atteso che sarà fornito dalla Rap e che rappresenta uno dei traguardi strategici della partecipata del Comune. Un modo per rilanciare l’azienda e per offrire un miglioramento nella pulizia quotidiana.

La Tari e la strategia

L’aumento, ampiamente annunciato, della Tari, la tassa sui rifiuti, ha creato più di una polemica. Il sindaco Lagalla, in una intervista a LiveSicilia.it, ha affrontato il problema, tracciando la strategia.

“La questione dei rifiuti – ha detto il sindaco – è il nostro problema principale, noi abbiamo investito sulla Rap, in mezzi e assunzioni, e continueremo a farlo perché non si vince una guerra senza armi. Ovvio che ci aspettiamo risultati concreti e la fine degli alibi”.

“Sugli evasori agiremo con forze esterne – ha aggiunto -, attivando un servizio di prelievo coatto, perché è evidente che il rapporto tra amministrazione e agenzia di riscossione non dà i risultati sperati”.

Le assunzioni e la ‘pace’

Con le nuove assunzioni è stata siglata una sorta di ‘pace sindacale’, dopo qualche passaggio tempestoso che aveva rimesso in discussione gli accordi interni. La Rap ha ancora mille guai, il servizio deve migliorare, ma si intravvede qualche spiraglio.