Rifiuti e strade, Gema: “Il piano per Sant’Agata ha funzionato” – VIDEO

La società incaricata della raccolta: "Viabilità ripristinata in 3-4 giorni"

CATANIA – La Festa di Sant’Agata si è conclusa, ma il lavoro dei circa 200 operatori di Gema Spa scesi in campo con intervento garantito in tutti i giorni e le notti dei festeggiamenti proseguirà fino al ripristino delle condizioni ottimali in città.

Lo comunica la stessa Gema in una nota, in cui specifica che la raccolta rifiuti e la pulizia delle strade sono avvenute secondo un piano stabilito di concerto con Comune, il sindaco Enrico Trantino, l’assessore all’Ecologia Massimo Pesce e la Direzione Politiche per l’Ambiente.

La pulizia delle aree della festa di Sant’Agata

La rimozione della cera da strade e marciapiedi, si legge nella nota, procede celermente e andrà avanti fino alla completa eliminazione per riportare in condizioni di sicurezza le arterie di passaggio rientranti nel Giro interno del fercolo di Sant’Agata tanto che il Comune pensa di poter ripristinare la viabilità nel giro di tre, quattro giorni.

Come ogni anno secondo le indicazioni del Comune si consiglia di non transitare nelle aree oggetto di pulizia con motorini o mezzi a due ruote, in caso di pedoni scegliere percorsi alternativi e comunque prestare attenzione al pericolo scivolamento. Sarà il Comune, a seguito di “grip test” che ne certifichino la sicurezza, ad attestare la riapertura al transito.

La raccolta dei rifiuti

Durante tutta la festa Gema Spa ha garantito la costante pulizia e svuotamento dei cestini, lo spazzamento continuo e il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti differenziati. I cittadini ricadenti nel Lotto Centro, in particolare nei percorsi del fercolo, hanno prestato attenzione alle indicazioni di esposizione delle frazioni, agevolando così il lavoro degli operatori attivi su diversi fronti.

Sono stati numerosi, scrive ancora Gema nel suo comunicato, gli attestati di apprezzamento da parte degli stessi cittadini rispetto al lavoro fatto dalle squadre di Gema Spa, a riprova che una città pulita e accogliente dipende dalla collaborazione di tutti.

Già dal 3 febbraio mattina e per tutta la durata della festa le squadre di Gema Spa hanno assicurato un intervento puntuale e non invasivo, nel rispetto di cittadini, devoti e turisti che hanno affollato la città, tempestivo il piano di pulizia attuato al termine dello spettacolo dei fuochi d’artificio della “Sira o tri” e negli altri momenti della Festa in cui si sono previsti.

I cestini e gli altarini

Particolare attenzione si è data in tutte le giornate della festa alla preparazione e mantenimento delle aree in prossimità degli altarini per consentire la deposizione delle candele in sicurezza.

In concomitanza con i Giri esterno e interno Gema Spa ha operato prima del passaggio del fercolo, garantendo così il transito della processione nelle migliori condizioni, e subito dopo il passaggio rimuovendo rifiuti e proseguendo con lo svuotamento dei cestini e la pulizia di strade e marciapiedi.

Il giro interno del fercolo di Sant’Agata si è concluso la mattina del 6 febbraio alle 11:30.