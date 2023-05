Riforme, Giuseppe Conte contro il premierato

Meloni auspica concretezza e invita l'opposizione a non avere posizioni pregiudiziali

“Il tema è che almeno da questo primo incontro non è arrivata una condivisione: siamo per soluzioni sensate e anche per un rafforzamento dei poteri del premier ma in un quadro equilibrato, che non mortifichi il modello parlamentare. E ci sta molto a cuore la funzione del Presidente della Repubblica che è di garanzia e serve alla coesione nazionale”. Lo ha detto il leader M5s, Giuseppe Conte, al termine del confronto con il governo sulle riforme, il primo oggi della premier Meloni con i partiti dell’opposizione.

Conte, contrario a presidenzialismo e premierato, si è detto però “disponibile per quanto riguarda il metodo al dialogo in una commissione parlamentare costituita ad hoc”.

Meloni auspica concretezza e invita l’opposizione a non avere posizioni pregiudiziali: ‘La stabilità è una priorità ed è la più forte riforma economica’. Dopo la pausa gli incontri riprendono alle 15.15.