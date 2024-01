Ristorante sul mare invaso da onda gigante: locale distrutto VIDEO

Fortunatamente nessun ferito grave tra i presenti

ISOLE MARSHALL – Un ristorante situato in una base degli Stati Uniti nelle Isole Marshall è stato colpito da un’onda gigante che ha distrutto il locale. L’evento inaspettato ha causato grande paura tra i presenti, e la scena è stata ripresa e diffusa attraverso i social media, diventando rapidamente virale.

Onda gigante distrugge il ristorante: il video

Secondo i testimoni oculari, l’onda gigante ha invaso il ristorante, situato in una delle isole dell’Oceano Pacifico, spazzando via arredi e attrezzature. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi tra i presenti al momento dell’incidente. Questo evento ha portato alla luce le preoccupazioni crescenti relative ai cambiamenti climatici e all’aumento del livello del mare, fenomeni che potrebbero essere la causa di tali onde anomale.



TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE