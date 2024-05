“Rosaenero Web&Tv”: la puntata del 13 maggio VIDEO

Si è parlato della gara vinta contro il Sudtirol e degli imminenti playoff

PALERMO – Il Palermo di Mignani è tornato alla vittoria. I rosanero sono tornati dalla trasferta in casa del Sudtirol con un successo di misura che fa morale in vista dei play-off e che ha garantito il sesto posto in classifica.

Nella nuova puntata di “Rosaenero Web&Tv” si è analizzata la gara vinta contro i bolzanini e ci si è prospettati al prossimo match, quello in casa contro la Sampdoria, venerdì alle 20:30 che inaugura i playoff.

A trattare questi e tanti altri temi la solita squadra: alla conduzione il direttore di LiveSicilia Guido Monastra, con la partecipazione dei giornalisti Salvatore Geraci, Fabrizio Vitale e Giuseppe Leone.