Belpasso, laboratori e stand: via all’ottava sagra del ficodindia

Il programma della manifestazione dedicata al frutto

1' DI LETTURA

CATANIA – “Il Ficodindia fa parte delle nostre tradizioni sia alimentari che iconografiche e, in questi ultimi anni, sta certamente vivendo una stagione favorevole, rilanciato dai nostri imprenditori locali che lo esportano come frutto ma che lo impiegano – al tempo stesso – per produrre e confezionare molti altri prodotti”: così il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, commenta l’imminente inaugurazione dell’ottava edizione della Sagra del Ficodindia dell’Etna DOP – Ficodindia Expo Fest 2023 che prenderà il via venerdì 3 fino a domenica 5 novembre 2023, presso la Villa comunale “Nino Martoglio” di Belpasso.

La sagra del ficodindia di Belpasso

Il protagonista della sagra, organizzata dal Comune di Belpasso con il supporto della locale Pro Loco, è il ficodindia, prodotto che, si legge in un comunicato dell’amministrazione, è il fiore all’occhiello del paese. La sagra darà la possibilità di degustarlo come frutto ma sarà anche possibile imparare a impiegarlo in cucina, dall’antipasto al dolce.

Durante tutte le tre serate della sagra ci saranno laboratori del gusto, degustazioni guidate, stand di prodotti tipici e artigianali, intrattenimento, musica e convegni.

“La sagra di Belpasso – dice ancora il sindaco Caputo – non è solo questo perché ci poniamo l’obiettivo più importante di promuovere il nostro territorio, aprendo i nostri musei e siti storici con visite guidate. Inoltre vogliamo rilanciare il prodotto ficodindia che senza dubbio può incrementare l’economia e il lavoro delle filiere”.

