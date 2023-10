Saguto, arresti illegittimi? Inizia un nuovo capitolo giudiziario

L'arresto di Silvana Saguto

Fissato l'incidente di esecuzione

PALERMO – L’udienza è stata fissata il 6 novembre. Si discuterà in Corte di Appello, a Caltanissetta, l’incidente di esecuzione di Silvana Saguto, del marito Lorenzo Caramma e dell’avvocato Gaetano Cappellano Seminara.

“Arresto illegittimo”

Gli avvocati Ninni Reina, Antonio Sottosanti e Sergio Monaco ritengono sia stato illegittimo l’arresto dopo il verdetto della Cassazione. La Procura generale nissena, sostengono i legali, non poteva mettere in esecuzione la sentenza perché i supremi giudici, pur confermano la colpevolezza degli imputati, hanno annullato con rinvio per rideterminare la pena. A confermarlo, secondo la difesa, sarebbe la nota diffusa a chiarimento dalla stessa Cassazione che ha scritto: “Per effetto di questa sentenza la responsabilità di quasi tutti gli imputati principali è accertata in via definitiva e il rinvio alla Corte di appello è funzionale a rivedere alcune posizioni e a rideterminare le pene”.

Gaetano Cappellano Seminara e Silvana Saguto

Le pene per Saguto e gli altri

Il provvedimento richiamato dalla Procura generale è una sentenza delle sezioni unite della Cassazione del 2021 che recitava: “In caso di annullamento parziale della sentenza di condanna è eseguibile la pena principale in relazione ad un capo (o più capi) non in connessione essenziale con quelli attinti dall’annullamento, per il quale abbiano acquisito autorità di cosa giudicata i punti relativi all’affermazione di responsabilità, anche in relazione alla circostanza del reato ed alla determinazione della pena principale, individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione e di immodificabile dal giudizio di rinvio”. Questo ha fatto la Procura generale di Caltanissetta: calcolare la pena per i reati la cui colpevolezza è certa ed eseguire la sentenza: 7 anni, 10 mesi e 15 giorni Silvana Saguto; 6 anni e un mese Lorenzo Caramma; 6 anni e 8 mesi e 7 anni e sei mesi.

Lorenzo Caramma

Nulla ancora si sa del ricorso presentato dalla difesa di Saguto al tribunale di Sorveglianza di Palermo sulle condizioni di salute dell’ex presidente della sezione Misure di prevenzione del Tribunale. Al momento dell’arresto si trovava in una clinica privata.